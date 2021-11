Boston bude mať prvú starostku ázijského pôvodu, v New Yorku si zvolili bývalého policajta

Starostovia ázijského pôvodu

Virgínia má nového guvernéra

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - V utorok sa naprieč Spojenými štátmi konali voľby, v ktorých si voliči na vybraných miestach vyberali starostov, zástupcov do samospráv, guvernérov alebo členov federálneho Kongresu.V najväčšom meste USA, New Yorku, vyhral boj o starostovské kreslo bývalý policajný kapitán Eric Adams. Stal sa tak druhým afroamerickým starostom v meste.Historické víťazstvo priniesli komunálne voľby v Bostone i Cincinnati, kde za starostov po prvý raz zvolili osoby ázijského pôvodu. V Bostone budú mať starostku Michelle Wu a v Cincinnati Aftaba Purevala.Podľa agentúry AP ich víťazstvá, ako aj možné víťazstvo Brucea Harrella, ktorý je japonského a afroamerického pôvodu, v Seattli, kde výsledok volieb bude známy neskôr, signalizuje politický pokrok pre Američanov ázijského pôvodu. Tiež to značí rozmach voličov tejto komunity, ktorá už takmer dva roky čelí narastajúcej nenávisti.V Minneapolise voliči okrem starostu rozhodovali aj o návrhu o nahradení tamojšieho policajného zboru. Nápad nahradiť policajný zbor Úradom verejnej bezpečnosti vyplynul z vlaňajšej smrti Georgea Floyda pri policajnom zásahu. Voliči však návrh odmietli.V štáte Virgínia si voliči vyberali nového guvernéra, ktorým sa stal republikán Glenn Youngkin. Pre štát, ktorý bol čoraz viac demokratický, je to významná politická zmena. Víťazstvo podľa agentúry bezpochyby vyvolá obavy v Demokratickej strane, ktorá má v Kongrese tesnú väčšinu a bude musieť pri budúcoročných voľbách zabojovať o jej udržanie.