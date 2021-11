Kollár blokovaním reforiem môže Slovensko pripraviť o stámilióny eur, varuje Valášek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2021 - Nesúhlas v parlamente s niektorými reformami z plánu obnovy môže stáť Slovensko podľa poslanca NR SR Tomáša Valáška (člen Progresívneho Slovenska) takmer 815 miliónov eur.Problémom má byť najmä postoj koaličného hnutia Sme rodina na čele s predsedom Borisom Kollárom k optimalizácii siete nemocníc. Ten dal členom svojho hnutia voľnú ruku pri hlasovaní o tomto bode programu na aktuálnej schôdzi parlamentu. Valášek tento krok Sme rodina označil v stredu na tlačovom brífingu za vydieranie koaličných partnerov a pokus o získanie volebného kapitálu. Valášek zároveň informoval, že on za optimalizáciu siete nemocníc zahlasuje.„Boris Kollár vydiera koaličných partnerov. Aj ja mám čiastkové otázky k optimalizácii, ale tie si vieme vydiskutovať v druhom čítaní. Boris Kollár sa nesnaží reformu formovať, ale ju zastaviť. Nekoná z dobrej vôle. Robí to iba pre populizmus a politický kapitál. Boris Kollár je problémom pre nás všetkých, nielen pre vládu. Ak Kollár a jeho hnutie nepodporí optimalizáciu nemocníc, a niektoré ďalšie opatrenia z druhého balíka pomoci, môže nás to stáť takmer 815 mil. eur. Platí totiž, že ak neschválime všetky opatrenia z jedného balíka, v tomto prípade druhého, nedostaneme ani cent ani na iné sektory, ktoré sú v druhom balíku," ozrejmil Tomáš Valášek.Suma, ktorú by Slovensko mohlo z druhého balíka plánu obnovy stratiť, vyplýva podľa poslanca zo stanovených termínov v pláne. Kľúčovým dátumom je pritom 31. marec 2022. „Dovtedy musia vstúpiť do platnosti všetky opatrenia z druhého balíka, vrátane tých ozdravných pre zdravotníctvo SR. Nemôžeme kvôli Borisovi Kollárovi riskovať takéto straty. Sme rodina je brzdou rozvoja tejto krajiny," uzavrel Valášek.