Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici pripravujú na zimný oddych, čistia jazierka či orezávajú suché konáre (video)

Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici spadá pod Správu Tatranského národného parku. Rozprestiera sa na ploche 3,2 hektára. Návštevníci si v nej môžu pozrieť približne 270 vzácnych i ohrozených druhov tatranskej kveteny či drevín rastúcich v Tatrách.





12.10.2024 (SITA.sk) - V botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách využili pekné jesenné dni na prípravu areálu na zimný oddych.Pozbierali menovky, informačné tabule i lavice, aby ich nepoškodil sneh a mráz, pokosili trávniky a vypleli alpínia. Okrem toho každú jeseň čistia niektoré z tamojších šiestich jazierok.Ako ďalej pre agentúru SITA opísala vedúca Expozície tatranskej prírody Jana Černická, ide len o časť prác, ktoré po skončení sezóny musia zrealizovať pred tým, než ju nechajú odpočívať do apríla.Pracovníci botanickej záhrady musia zazimovať sadenice rastlín, aby prežili zimu a na jar naplno rozkvitli. Semienka z vysokohorských rastlín zbierali v záhrade počas leta, následne ich čistia a pripravujú na výsev na konci októbra.„Je to v podstate príprava už na budúcu sezónu. Urobíme si inventúru v našej produkčnej záhrade, čo je vlastne v úvodzovkách naša kuchyňa, kde si to vysejeme, potom popikírujeme, rozsádzame. V prípade dostatočnej veľkosti môžeme vysádzať," priblížila Černická.„Takéto rastliny rastú vo vysokohorských výškach, v uzavretých častiach Tatier a, samozrejme, v mnohých neprístupných miestach. Nerastú bežne pri turistickom chodníku. Teda takouto formou si môžu pozrieť tatranskú flóru aj ľudia, ktorí sú napríklad menej zdatní fyzicky, či s hendikepom," dodala vedúca expozície. Okrem toho majú milovníci skalničiek v botanickej záhrade možnosť zakúpiť si sadeničky tatranských kvetov alebo drevín.Príprava na zimu v botanickej záhrade spočíva tiež v orezaní suchých a poškodených konárov. V uplynulých dňoch však v areáli čistili aj niektoré jazierka. Každé z nich prejde týmto procesom raz za dva či tri roky.„Je to dosť náročná práca vypustiť celý vodný systém. Musíme vyčistiť dno od nánosov, ktoré sa počas niekoľkých sezón usadia, a potom tam rastú rôzne rastliny. Rovnako od konárov a listov, ktoré nám tam napadajú," ozrejmila Černická. Pri práci podľa jej slov nemôžu využívať ťažké mechanizmy. Po vypustení bahno a usadeniny navážajú na určené miesto v areáli záhrady.„Keď to obschne, za dva roky to môžeme použiť ako kompost," komentovala vedúca záhrady.Hoci je ešte október vo Vysokých Tatrách pekný a často slnečný, Expozíciu tatranskej prírody musia zatvárať tradične v polovici septembra.„Jeseň v Tatrách je veľmi pekná, aj u nás v záhrade, hoci kvety už nekvitnú. No pohľady na Tatry a listy, ktoré menia farbu, sú lákavé. Stáva sa nám preto veľmi často, že aj po zatvorení záhrady u nás ľudia klopú na dvere a pýtajú sa, prečo sme zatvorení, keď je pekné počasie," potvrdila Černická. Dôvodom sú podľa nej práve spomínané práce, ktoré musia zamestnanci stihnúť za mesiac a pol, aby bola záhrada pripravená na zimný spánok.„Tešíme sa z každého dobrého dňa, keď je pekné počasie, lebo za rána tu bývajú aj prízemné mrazy a nedá sa tak hneď nabehnúť do terénu," vysvetlila.Po zimnej pauze prichádzajú zamestnanci do areálu späť začiatkom apríla.„Máme približne mesiac na to, aby sme záhradu pripravili na otvorenie. No niekedy sa stáva, že ešte aj v apríli či máji tu máme ráno nasnežené," opísala Černická.