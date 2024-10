Michelko sa vyjadril k ďalšej konsolidácii, Bihariová vidí možnosť šetriť na chode štátu

Alternatívy náhrady plynu

Ukrajina si trvá na svojom

12.10.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (zvolený za SNS ) zdôraznil potrebu zefektívniť fungovanie štátu. Riešenie ale nevníma v masívnejšom prepúšťaní štátnych zamestnancov . Uviedol to v STVR, v relácii Sobotné dialógy, v reakcii na otázku, ako plánuje vláda ďalej konsolidovať verejné financie , keďže do budúcna potrebuje ušetriť miliardy eur. Poslanec tiež akcentoval, že sa budú usilovať o to, aby ďalšia konsolidácia čo najmenej zasiahla bežných ľudí.Poslankyňa za Progresívne Slovensko Irena Bihariová vidí možnosť šetriť napríklad na chode štátu, trebárs na zákazkách na rôzne služby. Spomenula tiež ministerstvo športu, ktoré vzniklo pred niekoľkými mesiacmi.V súvislosti s očakávaným zastavím tranzitu plynu cez Ukrajinu, ktoré bolo jednou z tém, o ktorých pred niekoľkými dňami rokovali slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a jeho ukrajinský náprotivok Denys Šmyhaľ , Michelko uviedol, že Slovensko má podľa neho alternatívy ako nahradiť plyn prichádzajúci cez Ukrajinu, ale sú podľa neho drahšie.„Máme nejaké diverzifikované zdroje, ale treba povedať, že to bude drahšie," prízvukoval. Považuje to za neempatické a neférové zo strany Ukrajiny. Bihariová neočakáva, že by sa skokovo zvyšovali ceny plynu, ale myslí si, že v dlhodobejšom horizonte k tomu môže dôjsť. „My sa vieme odpojiť od ruského plynu," vraví.Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, zdôraznil, že Ukrajina nemieni po vypršaní tranzitnej dohody s Ruskom v tejto dohode pokračovať.„Strategický cieľ je dať sankcie na ruskú infraštruktúru a zbaviť Kremeľ možností, z ktorých financuje vojnu. Vyzývame všetky krajiny, aby sa úplne odpojili od ruského plynu,“ apeloval Šmyhaľ. Podotkol, že chápu pálčivosť tejto otázky v niektorých krajinách, no počítajú s postupnou diverzifikáciou dodávok.