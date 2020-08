Botanikov prekvapila vzácna rastlina, naposledy ju videli klíčiť pred vyše sto rokmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - V anglickom grófstve Somerset našli po 106 rokoch baldéliu žabníkovitú (Baldellia ranunculoides). Botanici ju objavili neďaleko Sweet Track v Somerset Levels, po prvý raz od roku 1914.Predstaviteľ organizácie Somerset Rare Plants Group Stephen Parker vyhlásil, že je to dôkaz o tom, že práca ochranárov v tejto konkrétnej oblasti "funguje celkom dobre". Nachádza sa tam okrem toho aj ďalších šesť vzácnych rastlín, ktorým vyhovuje kvalita tamojšej vody."Semená sú tam pravdepodobne stále a v dôsledku nedávneho čistenia opäť začali klíčiť. Zlá kvalita vody môže byť pre rastliny veľkým problémom," povedal Parker.Na projekte spolupracovali aj organizácie Natural England a Botanical Society of Britain and Ireland. Skúmali, kde rastú vzácne rastliny s cieľom ich chrániť a zachovať. V tejto oblasti je kvalita vody veľmi dobrá aj vďaka tomu, že nie je spojená so žiadnymi inými vodnými tokmi, ktoré by ju mohli znečistiť.