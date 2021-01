Botticelliho portrét sa predal za 92 miliónov dolárov

Portrét od talianskeho renesančného maliara Sandra Botticelliho sa vo štvrtok na aukcii siene Sotheby's v New Yorku predal za 92 miliónov dolárov (vyše 76 miliónov eur), vrátane poplatkov a provízií, čo je rekordná suma za dielo tohto majstra. Identita kupca nie je známa. Obraz získal v aukcii, ktorá sa konala telefonicky a online. Informovala o tom agentúra AFP.





Obraz známy ako Portrét mladého muža držiaceho medailón je historikmi umenia považovaný za dielo determinujúce florentskú maliarsku školu, uviedla aukčná sieň Sotheby’s vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter.„Cena, za ktorú bol obraz predaný, z neho robí nielen jeden z najcennejších portrétov všetkých čias, aký sa kedy predal, ale aj druhý najcennejší obraz starého majstra, aký sa kedy dražil," uviedla tiež aukčná sieň.Pozoruhodné je tiež to, ako prudko vzrástla cena tohto obrazu v priebehu posledných 30 rokov: aukčná sieň Sotheby's totiž pripomenula, že keď sa obraz predával v roku 1982, nový majiteľ ho získal za 1,3 milióna dolárov (1,075 miliónov eur).„Je to dielo, ktoré presahuje čas a kategórie. Teraz skutočne poznáme cenu krásy," uviedol George Wachter, ktorý spravuje kolekciu starých obrazov v Sotheby's.Obraz s rozmermi 58 x 39 centimetrov pochádza z konca 70. či začiatku 80. rokov 15. storočia a má dve témy: Botticelli ho maľoval ako portrét vznešeného muža. Medailón, ktorý mladý muž drží, je však samostatným dielom maliara z tzv. sienskej školy Bartolommea Bulgariniho.Historici umenia nevedia, kto je mladý muž na obraze a prečo drží medailón. Predpokladá sa, že by mohol byť spojený s rodinou Mediciovcov, alebo išlo o muža, ktorý sa dal vyobraziť s novým prírastkom do svojej zbierky.Maľba Portrét mladého muža držiaceho medailón sa po štvrtkovej aukcii stáva druhou najcennejšou maľbou starého majstra, aká sa kedy dražila. Na prvom mieste je v tomto rebríčku obraz Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho predaný v roku 2017 v sieni Christie's za 450,3 milióna dolárov (vyše 372 miliónov dolárov).