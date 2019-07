Bournemouth predĺžil zmluvu s najlepším strelcom Wilsonom

Futbalisti tímu Bournemouth počas zápasu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. júla (TASR) - Anglický futbalový klub AFC Bournemouth predĺžil zmluvu s útočníkom Callumom Wilsonom. Nový štvorročný kontrakt by mal najlepšieho strelca mužstva v minulej sezóne udržať v mužstve až do roku 2023.Wilson za "The Cherries" dosiahol v uplynulej sezóne Premier League 14 gólov, jeden pridal v Ligovom pohári. Do AFC prišiel v roku 2014 z Coventry City a doposiaľ za neho odohral 148 zápasov, v ktorých strelil spolu 58 gólov.citovala agentúra DPA 27-ročného Wilsona, ktorý má na konte aj tri reprezentačné štarty za Anglicko. V jeho drese debutoval v novembri 2018 a hneď sa predviedol gólom do siete výberu USA.