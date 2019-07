Slovenské hádzanárky prehrali na ME19 s Ruskom vysoko 13:46

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

ME hádzanárok do 19 rokov - A-skupina:



Slovensko - Rusko 13:46 (5:23)



Najviac gólov: Jagodičová 4, Trepáčová a Pastoreková po 2 - Sobkalová, Sinelnikovová, Skivková a Sidninová po 5



Ďalší výsledok:



Slovinsko - Francúzsko 16:28 (5:15)





Tabuľka:



1. Rusko 2 2 0 0 82:34 4



2. Francúzsko 2 2 0 0 56:37 4



3. Slovinsko 2 0 0 2 37:64 0



4. Slovensko 2 0 0 2 34:74 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Györ 13. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky do 19 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na ME tejto vekovej kategórie v Györi. V piatok nestačili na rovesníčky z Ruska a utrpeli debakel 13:46.Zverenky trénerky Zdeny Rajnohovej vo štvrtok podľahli Francúzsku 21:28, v nedeľu ich ešte v základnej A-skupine čaká súboj so Slovinskom (20.30 h). Už teraz je ale jasné, že budú v ďalšom priebehu šampionátu bojovať iba o 9.-16. miesto.