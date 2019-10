Riaditeľka Boutique Hotela Hviezdoslav v Kežmarku Sylvia Holopová Foto: Boutique Hotel Hviezdoslav Foto: Boutique Hotel Hviezdoslav

Boutique Hotel Hviezdoslav: Výnimočný medzi najlepšími Foto: Boutique Hotel Hviezdoslav Foto: Boutique Hotel Hviezdoslav

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok/Atény 7. októbra (OTS) - Malý hotel s veľkým srdcom opäť obstál v konkurencii najlepších hotelov sveta. V sobotu riaditeľka hotela prevzala v Aténach špeciálne ocenenie(Pečať dokonalosti), udeľované v rámci Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, v kategórii historické boutique hotely.Signum Virtutis je najvyššie ocenenie najlepších z najlepších v oblasti luxusnej pohostinnosti a životného štýlu. Cenu udeľuje organizácia The Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle a táto pečať dokonalosti slúži na identifikáciu a odlíšenie výnimočných od najlepších. Ide zároveň o záruku najvyššej kvality pre hosťa, ktorý hľadá ozajstný luxus.Boutique Hotel Hviezdoslav tak opäť potvrdil, že slovenské hotely kvalitou služieb dokážu konkurovať svetovej špičke.: „ Boutique Hotel Hviezdoslav tiež získal európsky titul HOST OF THE YEAR 2017, udeľovaný Asociáciou historických hotelov Európy a ocenenie Luxury Boutique Hotel 2016.