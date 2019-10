Nórsko plánuje v budúcom roku minúť menej peňazí zo štátneho fondu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 7. októbra (TASR) - Nórsko plánuje v budúcom roku minúť menej peňazí zo svojho štátneho investičného fondu v hodnote zhruba 1,1 bilióna USD (1 bilión eur), ktorý je najväčším na svete, pretože jeho hospodársky rast je naďalej silný a nezamestnanosť klesá.Ministerstvo financií vo svojom vyhlásení uviedlo, že nórske hospodárstvo už tretí rok rastie, pričom aktivita vo väčšine sektorov v celej krajine stúpa. Očakáva tiež, že silný výkon nórskej ekonomiky bude pokračovať.Rast nórskej ekonomiky podporili veľké investície do ťažby ropy a zemného plynu. Okrem toho centrálna banka v minulom roku štyrikrát zvýšila úrokové sadzby.Podľa návrhu rozpočtu na rok 2020 fond do neho v budúcom roku prispeje sumou 243,6 miliardy nórskych korún (24,38 miliardy eur), čo predstavuje pokles z 246,2 miliardy NOK v roku 2019, uviedlo ministerstvo financií.Očakáva tiež, že nezamestnanosť v krajine sa v budúcom roku zníži na 3,4 % z odhadovaných 3,6 % v tomto roku a 3,8 % v roku 2018.Takzvaný rozpočtový impulz, ktorým sa meria vplyv plánu výdavkov na hospodársky rast, sa v roku 2020 zníži na -0,2 percentuálneho bodu (p. b.) z +0,5 p. b. v roku 2019. To bude väčší pokles ako na +0,1 p. b., s ktorými počíta centrálna banka Norges Bank.uviedol ekonóm Nordea Markets Erik Bruce.Nórsko, na rozdiel od väčšiny ostatných krajín, ktoré si musia požičať na trhoch a zvýšiť svoj dlh, ak minú viac, ako získajú z daní a iných príjmov, môže namiesto toho použiť každý rok až 3 % z uloženého majetku vo fonde na zaplátanie deficitu.V rozpočte na rok 2020 vláda použije 2,6 % z odhadovanej hodnoty nórskeho investičného fondu na začiatku budúceho roka, teda 1. januára 2020, čo predstavuje pokles z 2,9 % v tomto roku 2019.Nórsko založilo fond v roku 1996 s cieľom odložiť si príjmy z ropy a plynu pre budúce generácie. Hodnota fondu už od jeho vzniku vzrástla na takmer trojnásobok ročného hrubého domáceho produktu Nórska, čo výrazne presahuje pôvodné očakávania.Vláda v Oslo zároveň potvrdila svoju májovú prognózu hospodárskeho rastu a naďalej počíta s expanziou ekonomiky v tomto roku o 2,7 % a v roku 2020 o 2,5 %.(1 EUR = 9,9915 NOK)