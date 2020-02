Bouwmeester je po operácii, implantovali mu prístroj na obnovu pravidelného srdcového rytmu

Sedemnásta sezóna v NHL

Člen Triple Gold Clubu

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Kanadský hokejista Jay Bouwmeester úspešne podstúpil operáciu srdca, počas ktorej mu v Irwin Center v Anaheime nainštalovali kardioverter-defibrilátor. Tento úkon bol potrebný na obnovenie pravidelného srdcového rytmu.Obranca St. Louis Blues je po srdcovej príhode naďalej pod dohľadom odborných lekárov. O pár dní sa vráti domov do St. Louis, kde podstúpi ďalšie vyšetrenia. Informoval o tom generálny manažér obhajcu trofeje v NHL Doug Armstrong aj na webe TSN.Kardioverter-defibrilátor sa zvyčajne implantuje do oblasti hrudníka. Podľa typu prístroja sú do srdca zavedené a k defibrilátoru pripojené jedna až tri elektródy.Skúsený 36-ročný obranca St. Louis Blues skolaboval na striedačke počas prvej tretiny utorkového súboja s Anaheimom a neskôr ho v bdelom stave previezli do nemocnice. Zápas prerušili 7:50 min pred koncom prvej tretiny za stavu 1:1 a napokon ho odložili na neskorší termín.Bouwmeester je jedným z najskúsenejších bekov v profilige. Vo svojej sedemnástej sezóne v NHL mal na konte 56 zápasov s bilanciou 1 gól a 8 asistencií a tiež 6 plusových bodov. Celkovo v kariére v NHL odohral 1241 zápasov.Vlani bol súčasťou tímu St. Louis, ktorý vybojoval Stanleyho pohár, v roku 2014 sa v ruskom Soči tešil s tímom Kanady zo zisku olympijského zlata. Dvakrát sa tešil z triumfu na MS aj na Svetovom pohári, vďaka čomu sa radí do prestížneho Triple Gold Clubu.Rodáka z Edmontonu draftovala v roku 2002 Florida z tretieho miesta. Okrem tímu Panthers pôsobil aj v Calgary Flames a momentálne je už ôsmu sezónu súčasťou organizácie St. Louis Blues.Jeho najproduktívnejšie obdobie prišlo už v ročníku 2005/2006, keď v 82 zápasoch základnej časti nazbieral 46 bodov za 5 gólov a 41 asistencií. Aktuálne má podpísanú zmluvu pre túto sezónu na 3,25 mil. USD.