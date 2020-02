Ivona Fialková na MS v Anterselve útočila na medailu, Paulína bola priebežnou líderkou

Jedna chyba na strelnici

Paulíne sa v stoji nedarilo

Výborný výkon Ivony



Majstrovstvá sveta v biatlone - Anterselva, Taliansko



piatok - výsledky:



Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 21:13,1 min (1), 2. Susan Dunkleeová (USA) +6,8 s (0), 3. Lucie Charvátová (ČR) +21,3 (1), 4. Olena Pidgrušná (Ukr.) +25,6 (1), 5. Denise Herrmannová (Nem.) +30,5 (3), 6. Lisa Vittozziová (Tal.) +37,6 (2),... 9. Ivona Fialková +44,2 (1),...16. Paulína Fialková +55,3 (2), 82. Terézia Poliaková +3:42,7 (2), 92. Veronika Machyniaková (všetky SR) +5:00,3 (6).



14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa nedočkalo medaily v prvej individuálnej disciplíne na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve. V piatkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km sa z víťazstva tešila Nórka Marte Olsbuová Röiselandová. Striebro si s odstupom 6,8 s vybojovala Američanka Susan Dunkleeová a bronzovú medailu zavesia na krk Češke Lucii Charvátovej (+21,3).Zo štvorice Sloveniek nečakane nebola najlepšia Paulína Fialková, ale jej mladšia sestra Ivona. Za víťazkou zaostala o 44,2 s s jednou chybou na strelnici. Prvýkrát v kariére sa na vrcholnom podujatí v individuálnych pretekoch prebojovala do najlepšej desiatky výsledkového poradia.Paulína Fialková skončila šestnásta s mankom 55,3 s a dvoma nesklopenými terčíkmi. Obe sestry Fialkové si vybojovali dobrú východiskovú pozíciu do nedeľňajších stíhacích pretekov. Ďalšie dve Slovenky Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková skončili hlboko vzadu na 82., resp. 92. priečke.Dvadsaťdeväťročná Olsbuová Röiselandová si pripísala prvý individuálny titul majsterky sveta v kariére, ale aktuálne v Anterselve brala už druhé zlato. Vo štvrtok bola súčasťou nórskej miešanej štafety, ktorá tiež zvíťazila.Nadmorská výška 1650 m, tiahle, nie extrémne stúpania, aj tri zjazdy čakali v ideálnom slnečnom počasí na aktérky rýchlostných pretekov v Anterselve. Na štarte ich bolo 101.Paulína Fialková bez zaváhania zvládla prvú streleckú položku v ľahu a stala sa priebežnou líderkou pretekov. V stoji sa jej však už tak nedarilo. Druhý a piaty terčík nesklopila a dva trestné okruhy boli príliš veľa na to, aby mohla zaútočiť na medailu."Išla som, čo to dalo. Bohužiaľ, na ´stojke´ mi to nevyšlo. Bolo to náročné strieľať v zadýchaní. Do posledného kola som išla s tým, že urobím maximum, aby to nebola veľká strata v cieli. Vietor fúkal, ale nebol to pre mňa problém. Preteky boli dobre rozbehnuté, bude ma to mrzieť. Dnes sa budem tešiť z výkonu svojej sestry. Raz to už v jej prípade muselo prísť," uviedla Paulína Fialková pre RTVS.Mladšia zo sestier Fialkových Ivana podala výborný výkon na strelnici, Streľbu v ľahu absolvovala bezchybne a stopercentnú bilanciu si udržiavala až do posledného výstrelu v stoji. Ten však nezvládla a napokon s jedným trestným okruhom sa zaradila v cieli do najlepšej desiatky."Neviem spontánne, čo mám povedať. Môj najlepší výkon v sezóne, som nesmierne šťastná, že to vyvrcholilo na majstrovstvách sveta. Až do poslednej chvíle nebudem vedieť, na ktorom mieste skončím, ale budem určte spokojná. V ´ležke´ som dala jeden ´cvak´, čo veľa nerobí, moje strelecké pokusy boli vycentrované. V stojke som išla na istotu, strieľala som pomaly. Tá posledná rana, pre ňu sa budem strhávať zo sna. Koncentrovala som sa, ale asi som si myslela, že to už samé padne, možno ma to pripravilo o stupeň víťazov. Lyže boli skvelé, veľká vďaka servismanom," uviedla Ivona Fialková pre RTVS."Za Ivku som veľmi šťastná, že sa jej také niečo podarilo. Paulína si však na ´stojke´ odstrelila medailu. Škoda. Ivona v tréningu už dlhší čas ukazovala, že na to má a konečne jej to vyšlo aj v pretekoch. Ak budú obe do pätnásteho miesta, v stíhacích pretekoch sa ešte dá veľa urobiť," zhodnotila trénerka Anna Murínová.