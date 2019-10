Boxer Day je po operácii v kóme a kritickom stave

Patrick Day (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 14. októbra (TASR) - Americký profesionálny boxer Patrick Day je v kritickom stave po tom, ako ho v noci na nedeľu v Chicagu knokautoval Charles Conwell. Dvadsaťsedemročný pästiar inkasoval v 10. kole sériu tvrdých úderov a nekontrolovane spadol, pričom si udrel hlavu. Priamo v ringu mu poskytli prvú pomoc a previezli v bezvedomí do nemocnice.Podľa televízie DAZN pri nakladaní do sanitky dostal záchvat a museli ho intubovať. Agentúra SID informovala, že počas transportu utrpel mŕtvicu. V nemocnici následne podstúpil akútny neurochirurgický zákrok.citovala jeho promotéra Loua DiBellu agentúra AFP. Day je na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici Northwestern Memorial, ďalšie podrobnosti nezverejnili.Svojmu súperovi vyjadril podporu aj Conwell.napísal na twitteri. Počas zápasu dominoval a Day poslal dvakrát do počítania - vo štvrtom a ôsmom kole. V záverečnom ho zasiahol pravou rukou a vzápätí ľavým hákom, po ktorom stratil rovnováhu a spadol. Day pôsobil v profesionálnom ringu pôsobil od roku 2013 a na konte mal sedemnásť víťazstiev, štyri prehry a remízu.uviedol na twitteri DiBella.