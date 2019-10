Hapal vyzdvihol kvalitu Paraguaja. Mrzela ho nižšia návšteva i terén

Na snímke tréner Slovenska Pavel Hapal v prípravnom zápase Slovensko - Paraguaj 13. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. októbra (TASR) - Reprezentačný krst nového Tehelného poľa okorenený rozlúčkou trojice futbalistov Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec so slovenským dresom vyústil v nedeľu do lichotivej remízy s Paraguajom 1:1. Juhoameričania mali v zápase navrch, celoplošným aktívnym herným poňatím často dostali Slovákov do úzkych. Tí nastúpili v pozmenenej zostave, jednak z dôvodu rozlúčky, jednak si chcel tréner Pavel Hapal otestovať viacerých hráčov, ktorí v kvalifikácii často nedostávajú väčší priestor.Niektorým slovenským hráčom vyšiel súboj proti "Los Guaranies" viac, iným menej. Hapal nechcel konkrétne kritizovať jednotlivcov, na priamu otázku však súhlasil s pozitívnym hodnotením krídelníka Lukáša Haraslína a pochválil aj Róberta Boženíka, strelca prvého slovenského reprezentačného gólu na novom Národnom futbalovom štadióne.Hapal hodnotil súboj so zvláštnymi pocitmi, keďže sa nepodarilo naplniť víťazný scenár, v čom zohralo úlohu viacero faktorov. Jedným z kľúčových bolo, že sa domáci nedokázali vyrovnať s kvalitnou technickou vyspelosťou a celozápasovým pressingom "La Albirroja". V základe nastúpili lúčiaci sa Martin Škrtel s Adamom Nemcom, ktorí dostali polhodinový priestor a pri schádzaní z trávnika sa im dostalo zaslúžených ovácií od riedko zaplnených tribún. Hubočan, ktorého však limitoval vážny zdravotný problém, naskočil až v 87. minúte.vysvetlil český kouč.Na prvý duel na novom Tehelnom poli si našlo cestu 6669 divákov. Hapala nižšia návšteva zamrzela:Inak sa reprezentanti v Bratislave cítili dobre, s jednou vážnou výhradou na kvalitu trávnika.uviedol Hapal.Ten sa vyjadril aj k aktuálnej situácii v tabuľke kvalifikačnej E-skupiny EURO 2020 po nedeľných dueloch Maďarsko - Azerbajdžan (1:0), resp. Wales - Chorvátsko (1:1).vyjadril sa Hapal.