Boxer Fury zničil Schwarza, večer v Las Vegas zakončil spevom

Na snímke Tyson Fury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 16. júna (TASR) - Bývalý majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury urobil v súboji dosiaľ nezdolaných profesionálnych boxerov krátky proces s Nemcom Tomom Schwarzom. Tridsaťročný Brit v noci na nedeľu v Las Vegas vyhral duel technickým KO už v druhom kole a večer zakončil spevom.Fury kontroloval zápas od 1. kola, o päť rokov mladšiemu Schwarzovi spôsobil krvácanie do nosa a v 2. kole bol po jeho drvivej kombinácii súper počítaný. Krátko nato po ďalšom Furyho útoku rozhodca nerovný súboj ukončil. V ten istý okamih za jeho chrbtom pristál vo Schwarzovom rohu uterák, vhodený do ringu na znamenie prehry.citovala agentúra AP Furyho. Ten si vylepšil bilanciu v profiringu na 28 víťazstiev (z toho 20 KO) a jednu remízu, ktorú zaznamenal vlani s Deontayom Wilderom. S ním by sa chcel stretnúť v odvete budúci rok. Schwarz má po tomto dueli štatistiku 24 výhier a jedna prehra.Furyho šou sa ale triumfom v ringu neskončila. Svoje prvé predstavenie v Las Vegas zakončil spevom hitu skupiny Aerosmith