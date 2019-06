Organizátori OH 2020 otvorili veslársky kanál v Tokijskom zálive

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 16. júna (TASR) - Organizátori OH 2020 v Tokiu v nedeľu slávnostne otvorili veslárske centrum, kde by sa mali uskutočniť olympijské súťaže v rýchlostnej kanoistike a veslovaní. Otvárací ceremoniál spestrili preteky veteránov britských univerzít Oxfordu a Cambridgu.Veslársky kanál leží v srdci Tokijského zálivu a návštevníkom sa z neho ponúka panoramatický pohľad na celé mesto a za dobrej viditeľnosti aj na majestátnu horu Fudžisan. Na súťaženie je pripravený 13 mesiacov pre otvorením OH 2020. Postavili ho za hrádzami a stavidlami, aby bol chránený pred vlnami a prúdmi.Do veslárskeho centra sa podľa agentúry AP zmestí 2000 divákov, počas OH 2020 a PH 2020 však vedia organizátori zvýšiť kapacitu až na 16.000 miest. Kanál prvýkrát otestujú počas augustových MS juniorov vo veslovaní.