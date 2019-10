Boxer Usyk sa napokon stretne s Witherspoonom

Ukrajinský boxer Olexander Usyk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 11. októbra (TASR) - Ukrajinský profesionálny boxer Oleksandr Usyk sa pri sobotnom debute v superťažkej hmotnostnej kategórii stretne v Chicagu s Američanom Chazzom Witherspoonom. Náhradného súpera potreboval na poslednú chvíľu, pôvodný oponent Tyrone Spong zo Surinamu len niekoľko dní pred naplánovaným súbojom neprešiel testom Dobrovoľnej antidopingovej asociácie (VADA) so zakázanou látkou klomifén.Tridsaťdvaročný Usyk zatiaľ v profesionálnom ringu nenašiel premožiteľa. Zo šestnástich zápasov vyhral tucet pred časovým limitom a je bývalý nesporný šampión ťažkej váhy (do 90,7 kg), kde vlastnil opasky všetkých štyroch najprominentnejších organizácií (WBA, WBC, IBF, WBO). Obhájil ich v novembri 2018 proti Britovi Tonymu Bellewovi a zamieril do najťažšej divízie, kde však jeho premiéru oddialili zdravotné problémy.