Nemci cestujú do Estónska aj s Wernerom a Gündoganom

Ilkay Gündogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 11. októbra (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti Timo Werner a Ilkay Gündogan po nútenej zdravotnej pauze opäť trénovali. Útočník Lipska a stredopoliar Manchestru City sa medzi spoluhráčmi objavili na piatkovom poslednom tréningu pred odletom do Estónska, kde Nemecko v nedeľu odohrá kvalifikačný zápas EURO 2020.Naďalej mimo hry je však obranca Niklas Stark z Herthy Berlín, ktorého trápia brušné problémy a tréner Joachim Löw ho vezme do Tallinnu len v prípade, že sa stihne zotaviť do soboty. Stredopoliar Serge Gnabry z Bayernu Mníchov, ktorý si pri remíze v prípravnom stretnutí s Argentínou 2:2 pripísal gól a asistenciu, trénoval individuálne, ale jeho štart v zápase s posledným tímom C-skupiny nie je ohrozený. Informovala o tom agentúra DPA.