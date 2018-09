Boxerista Smith je nový šampión WBA v superstrednej váhe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

World Boxing Super Series - finále superstrednej váhy (do 76,2 kg):



Džidda



Callum Smith (2-V. Brit.) - George Groves (1-V. Brit.) KO (7/12, 2:04 min) - Smith získal tituly WBA (Super) a The Ring

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Džidda 29. septembra (TASR) - Britský profesionálny boxer Callum Smith je víťaz World Boxing Super Series v superstrednej hmotnostnej kategórii (do 76,2 kg). V piatkovom finále premiérového ročníka prestížneho turnaja v Džidde v Saudskej Arábii knokautoval krajana Georgea Grovesa v siedmom kole z dvanástich vypísaných. Vzal mu titul organizácie WBA (Super) a získal aj voľný opasok magazínu The Ring.Groves bol v turnaji najvyššie nasadený, pri semifinálovom víťazstve nad ďalším Britom Chrisom Eubankom však utrpel zranenie ramena a nad jeho stavom visel otáznik. Smith ako nasadená dvojka od začiatku diktoval tempo a už v treťom kole dostal oponenta do problémov. Vtedy to ešte Groves ustál, ale v siedmom sa po spŕške úderov porúčal na podlahu a nevstal v desaťsekundovom limite.Pre 28-ročného Smitha to bolo 25. víťazstvo v rovnakom počte profesionálnych súbojov, osemnásťkrát uspel pred časovým limitom. Okrem finančnej odmeny vybojoval tiež Trofej Muhammada Aliho.povedal Smith pre talksport.com.O dva roky starší Groves utrpel štvrtú prehru (3 KO), na konte má 28 triumfov (20 KO). Majster sveta WBA bol od vlaňajšieho mája, titul stihol obhájiť dva razy:Turnaj World Boxing Super Series sa v prvom ročníku konal okrem superstrednej aj v ťažkej váhe (do 90,72 kg), ktorej víťazom sa v júli stal Ukrajinec Oleksandr Usyk. Druhá sezóna sa začne už na jeseň v bantamovej (do 53,52 kg), ľahkej welterovej (do 63,5 kg) a opäť aj ťažkej divízii.