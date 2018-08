Boxerka Triebeľová sa na MS mládeže predstaví proti čínskej súperke

Boxerka Jessica Triebeľová, archívna snímka. Foto: FB Boxuj fér Foto: FB Boxuj fér

Budapešť 21. augusta (TASR) - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová zabojuje o postup do štvrťfinále divízie do 57 kilogramov na MS mládeže v Budapešti v sobotu proti Číňanke Čang I. Rozhodol o tom žreb pred štartom šampionátu kategórie staršieho dorastu (21. - 31. augusta).Ďalšia slovenská reprezentantka Miroslava Jedináková mala v prvom kole rovnako voľný žreb, v zápase o účasť vo štvrťfinále na ňu tiež v sobotu čaká Angelie Marie Matosová Cruzová z Portorika. Lukáš Fernéza vo váhe do 75 kilogramov sa vo štvrtok stretne v prvom kole s Bielorusom Vadzimom Andrejevom, víťaz postúpi medzi šestnásť najlepších.