Balotelli zotrvá v Nice do konca sezóny

Nice 21. augusta (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Mario Balotelli zotrvá vo francúzskom Nice do konca sezóny. Kontroverzný útočník vynechal úvodný predsezónny tréning účastníka Ligue 1 a v kuloároch sa hovorilo o jeho možnom prestupe do Olympique Marseille.V pondelok večer sa však s vedením klubu dohodol, že do 30. júna 2019 bude hráčom Nice. Informoval o tom portál bbc.com. Balotelli si odpykáva trest z minulej sezóny a nemôže nastúpiť v úvodných troch ligových kolách. K dispozícii bude až na duel proti Lyonu, ktorý je na programe koncom budúceho týždňa.