Boxerky Triebeľová aj Jedináková prehrali vo štvrťfinále MS mládeže

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 27. augusta (TASR) - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová nepostúpila na MS mládeže v Budapešti do semifinále hmotnostnej kategórie do 57 kilogramov. V pondelňajšom súboji štvrťfinále podľahla Japonke Sene Irieovej na body 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 27:30).V rovnakej fáze sa so šampionátom staršieho dorastu rozlúčila aj Miroslava Jedináková vo váhe do 64 kg. Nad jej sily bola Anantha Manishová z Indie (na body 1:4 - 27:30, 28:29, 27:30, 29:28, 25:30). Slovensko už na podujatí nemá zastúpenie.