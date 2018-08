US OPEN: Američan Sock postúpil do 2. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Guido Pella (Arg.) - Casper Ruud (Nór.) 6:4, 6:4, 6:1

Jack Sock (18-USA) - Guido Andreozzi (Arg.) 6:0, 7:6 (4), 6:2

Karen Chačanov (27-Rus.) - Albert Ramos Viňolas (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. augusta (TASR) - Americký tenista Jack Sock sa prebojoval do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V 1. kole ako nasadená osemnástka zvíťazil nad Argentínčanom Guidom Andreozzim 6:0, 7:6 (4), 6:2.