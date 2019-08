Boxerský svet smúti: Zomrel čien Medzinárodnej siene slávy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexico City 17. augusta (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel dvojnásobný majster sveta vo welterovej váhe Jose "Mantequilla" Napoles. Príčina smrti nie je známa, boxer mal však cukrovku a trpel Alzheimerovou chorobou.uviedla organizácia WBC v oficiálnom vyhlásení.Napoles sa narodil na Kube, odkiaľ v 60-tych rokoch odišiel do Mexika, keď Fidel Castro zakázal profesionálny box na ostrove. V roku 1969 sa stal šampiónom welterovej váhy, keď zdolal Curtisa Cokesa. Za tento výkon vtedajší prezident Gustavo Diaz Ordaz udelil boxerovi s prezývkou "maslo" mexické štátne občianstvo. Titul dokázal obhájiť 15-krát a do boxerského dôchodku odišiel v roku 1975 po prehre s Johnom Straceym.Napoles dosiahol v profesionálnom ringu bilanciu 81 výhier a 7 prehier. V roku 1990 ho uviedli do Medzinárodnej siene slávy. Informáciu priniesla agentúra AP.