Boženík strelil svoj prvý gól za Feyenoord, za vyzlečenie dresu videl aj kartu (video)

aktualizované 17. februára 10:32



17.2.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík si otvoril strelecký účet vo farbách 15-násobného holandského šampióna Feyenoord Rotterdam . Rodák z Terchovej v nedeľu trafil do siete Zwolle a v 88. min rozhodol o tesnom triumfe Feyenoordu 4:3. Dvadsaťročný útočník si nabehol medzi obrancov domáceho tímu a z hranice šestnástky skóroval."Je to úžasný pocit. Chcel by som ho zažívať v každom zápase, ale premiérovo to pre mňa bolo niečo výnimočné. Som vďačný, že mi tréner dal šancu. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre a najmä tímovo. Všetko sme robili na sto percent a víťazstvo je pre nás veľmi dôležité. Alkmaar prehral, takže sme znížili manko na druhé miesto," vyjadril sa Boženík v rozhovore pre klubový kanál Feyenoordu na Youtube.Niekdajší hráč MŠK Žilina nastúpil do zápasu v 46. min, v tom čase jeho tím prehrával 1:2. Ostrieľaný tréner Dick Advocaat ho poslal na trávnik s tým, aby sa snažil nabiehať za obrannú líniu súpera a dostával sa do zakončenia. Skóroval hneď po druhej strele, ktorú v zápase najvyššej holandskej súťaže vyslal na bránku. Boženík následne za bujaré oslavy dostal žltú kartu, no získal si aj srdcia fanúšikov klubu zo štadióna De Kuip."Každý gól veľmi oslavujem, no tento je pre mňa prvý za Feyenoord a celkovo v Eredivisie. Neviem presne opísať slovami moje pocity, ale každopádne som veľmi šťastný. Bolo tiež úžasné oslavovať víťazstvo s našimi fanúšikmi, ktorí skandovali moje meno. Bol to jeden z nezabudnuteľných momentov v mojom živote," dodal Róbert Boženík.