Máme nového top hráča Vlada Weissa, napísal Kmotrík ml. na sociálnej sieti

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss ml. sa zrejme čoskoro stane hráčom ŠK Slovan Bratislava . Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. totiž na sociálnej sieti instagram uverejnil fotografiu so spomenutým hráčom, pričom k nej pridal popis: "Stávame sa silnejšími. Máme nového top hráča Vlada Weissa."Klub z Tehelného poľa zatiaľ oficiálne nepredstavil novú posilu, no v súvislosti s Weissom sa v nedávnej minulosti už mnohokrát skloňoval prestup do Slovana Bratislava.Tridsaťročný ofenzívny hráč je rodák z hlavného mesta, ale v belasom drese doposiaľ nikdy nenastúpil. Účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku predtým naposledy pôsobil v katarskom klube Al-Gharafa, kde však skončil ešte koncom decembra 2019.