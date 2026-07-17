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17. júla 2026

Bozky nie sú zločin. Prokuratúra zastavila stíhanie dvoch žien, ktoré sa bozkávali na verejnosti


Tagy: Bozkávanie Homosexualita LGBTI Ľudské práva Páry rovnakého pohlavia

Ugandská polícia pár zatkla začiatkom roka po sťažnosti susedov, ktorí ich pri čine odfotografovali. Podľa policajnej hovorkyne boli podozrivé zo „sexuálnych orgií rovnakého pohlavia“. Ugandská ...



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gettyimages 1325851557 676x436 17.7.2026 (SITA.sk) - Ugandská polícia pár zatkla začiatkom roka po sťažnosti susedov, ktorí ich pri čine odfotografovali. Podľa policajnej hovorkyne boli podozrivé zo „sexuálnych orgií rovnakého pohlavia“.


Ugandská prokurátora zastavila trestné konanie proti dvom ženám za bozkávanie sa na verejnosti, informovala v piatok jej hovorkyňa. Polícia zatkla približne 20-ročné ženy vo februári na základe zákona na boj proti homosexualite, ktorý je podľa ľudskoprávnych expertov jedným z najprísnejších na svete.

Potvrdzujem, že prípad stiahol zo súdu generálny prokurátor,“ uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa generálnej prokuratúry.

Bozkávajúce sa ženy boli začiatkom roka zatknuté po sťažnosti susedov, ktorí ich pri čine odfotografovali. Podľa vtedajšieho vyjadrenia policajnej hovorkyne boli podozrivé zo „sexuálnych orgií rovnakého pohlavia“ v zmysle zákona z roku 2023, ktorý stanovuje až doživotné tresty za dobrovoľné vzťahy osôb rovnakého pohlavia, pričom „homosexualita s priťažujúcimi okolnosťami“ sa trestá smrťou.

Právnik pre ľudské práva Frank Mugisha rozhodnutie privítal, ale zdôraznil, že „prípad sa nikdy nemal dostať až do tejto fázy“. „Bozkávanie sa nie je trestný čin a nikto by nemal byť prenasledovaný za to, kým je alebo koho miluje. Dúfam, že toto rozhodnutie bude začiatkom širšieho preskúmania podobných prípadov a že všetky nespravodlivé stíhania vyplývajúce zo zákona o boji proti homosexualite budú zrušené,“ uviedol a vyzval na zrušenie zákona.

Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že úrady v konzervatívnej a prevažne kresťanskej  Ugande zákon často využívajú na vydieranie a zastrašovanie LGBTI komunity. Jeho prijatie vyvolalo pobúrenie medzi aktivistami za ľudské práva, odsúdenie zo strany OSN a západných krajín a Svetová banka dokonca dočasne pozastavila finančnú pomoc pre Ugandu, ktorú však v polovici roka 2025 obnovila.


Zdroj: SITA.sk - Bozky nie sú zločin. Prokuratúra zastavila stíhanie dvoch žien, ktoré sa bozkávali na verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bozkávanie Homosexualita LGBTI Ľudské práva Páry rovnakého pohlavia
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