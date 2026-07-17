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17. júla 2026
Na starostu košickej mestskej časti Nad jazerom kandiduje Bernard Berberich – VIDEO
Tagy: Komunálne voľby Starosta
Medzi hlavné témy jeho kandidatúry patrí pripravovaná transformácia mestských častí. O starostovskú stoličku v košickej mestskej časti Košice - Nad jazerom zabojuje Bernard Berberich. O ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Medzi hlavné témy jeho kandidatúry patrí pripravovaná transformácia mestských častí.
O starostovskú stoličku v košickej mestskej časti Košice – Nad jazerom zabojuje Bernard Berberich. O kandidatúre poslanca miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostky danej mestskej časti informoval jeho volebný tím. Berberich kandiduje za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Dôraz kladie na kontinuitu, skúsenosti a zodpovedné riadenie mestskej časti.
„Sídlisko Nad jazerom nepotrebuje experimenty, ale skúsené vedenie, ktoré pozná jeho potreby a dokáže nadviazať na prácu, ktorá priniesla konkrétne výsledky. Počas rokov pôsobenia v miestnom zastupiteľstve som bol pri mnohých rozhodnutiach, ktoré pomohli meniť naše sídlisko k lepšiemu. Chcem v tejto práci pokračovať a zabezpečiť, aby sa rozvoj nezastavil,” vyjadril sa. Zdôraznil tiež, že chce byť starostom všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich politické názory. Plánuje tiež pokračovať v otvorenej spolupráci s mestom Košice, občanmi, školami, organizáciami i miestnymi komunitami.
Medzi hlavné témy jeho kandidatúry patrí pripravovaná transformácia mestských častí. Berberich je toho názoru, že by mala prebehnúť tak, aby obyvatelia Sídliska Nad jazerom nepocítili zhoršenie kvality služieb či negatívne finančné dôsledky. Nadviazať chce aj na doterajšie investície a pokračovať v rozvoji sídliska. Medzi Berberichovými prioritami ostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera či postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo Jazera.
„Jazero je symbolom našej mestskej časti. Mojou ambíciou je vytvoriť z jeho okolia ešte kvalitnejší priestor na šport, oddych, rekreáciu aj spoločné stretávanie sa všetkých generácií. Chcem, aby bolo Sídlisko Nad jazerom aj naďalej miestom, kde sa dobre žije,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Na starostu košickej mestskej časti Nad jazerom kandiduje Bernard Berberich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
O starostovskú stoličku v košickej mestskej časti Košice – Nad jazerom zabojuje Bernard Berberich. O kandidatúre poslanca miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostky danej mestskej časti informoval jeho volebný tím. Berberich kandiduje za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Dôraz kladie na kontinuitu, skúsenosti a zodpovedné riadenie mestskej časti.
„Sídlisko Nad jazerom nepotrebuje experimenty, ale skúsené vedenie, ktoré pozná jeho potreby a dokáže nadviazať na prácu, ktorá priniesla konkrétne výsledky. Počas rokov pôsobenia v miestnom zastupiteľstve som bol pri mnohých rozhodnutiach, ktoré pomohli meniť naše sídlisko k lepšiemu. Chcem v tejto práci pokračovať a zabezpečiť, aby sa rozvoj nezastavil,” vyjadril sa. Zdôraznil tiež, že chce byť starostom všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich politické názory. Plánuje tiež pokračovať v otvorenej spolupráci s mestom Košice, občanmi, školami, organizáciami i miestnymi komunitami.
Medzi hlavné témy jeho kandidatúry patrí pripravovaná transformácia mestských častí. Berberich je toho názoru, že by mala prebehnúť tak, aby obyvatelia Sídliska Nad jazerom nepocítili zhoršenie kvality služieb či negatívne finančné dôsledky. Nadviazať chce aj na doterajšie investície a pokračovať v rozvoji sídliska. Medzi Berberichovými prioritami ostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera či postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo Jazera.
„Jazero je symbolom našej mestskej časti. Mojou ambíciou je vytvoriť z jeho okolia ešte kvalitnejší priestor na šport, oddych, rekreáciu aj spoločné stretávanie sa všetkých generácií. Chcem, aby bolo Sídlisko Nad jazerom aj naďalej miestom, kde sa dobre žije,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Na starostu košickej mestskej časti Nad jazerom kandiduje Bernard Berberich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Starosta
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