bp a Schneider Electric plánujú spoluprácu na dekarbonizačných službách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Dekarbonizácia v priemysle a doprave sa má dosiahnuť spojením energetických a technologických riešení.Globálna energetická spoločnosť bp a Schneider Electric, líder v digitálnej transformácii riadenia a automatizácie energie, ocenený ako najudržateľnejšia korporácia za rok 2021 podľa indexu Corporate Knights Global 100 , podpísali memorandum s cieľom spolupracovať na dekarbonizačných projektoch zákazníkov s vysokými emisiami v Austrálii, EÚ, Veľkej Británii a USA.Obe spoločnosti plánujú rozšíriť integrované energetické riešenia pre mestá a priemyselných zákazníkov v sektoroch s vysokými emisiami, ako sú doprava alebo ťažký priemysel.Komplementárne zručnosti spoločností bp a Schneider Electric v oblasti poradenstva, navrhovania, budovania a prevádzkovania dekarbonizovaných energetických systémov spoločne pomôžu spoločnostiam dosiahnuť ich dekarbonizačné ciele. Okrem toho majú spoločnosti bp a Schneider Electric v úmysle preskúmať obchodné modely, ktoré zákazníkom umožnia znížiť zložitosť, riziko a kapitálové investície do dekarbonizácie prevádzkovaním takýchto energetických systémov ako služby.William Lin, výkonný viceprezident bp, pripomína, že "odborné znalosti spoločnosti Schneider Electric dopĺňajú naše, čo nám otvára ďalšie príležitosti na spoločnú pomoc pri dekarbonizácii energetických systémov. Spojenie schopností spoločnosti bp v oblasti dodávok energie s technológiami mikrosietí a riadenia energie spoločnosti Schneider Electric znamená, že spoločne môžeme ponúknuť čisté, efektívne a odolné riešenia, ktoré lepšie uspokoja potreby našich zákazníkov.""Mnohí naši zákazníci hľadajú inovácie a odborné znalosti, ktoré by im pomohli dekarbonizovať ich systémy dodávok a odberu energie," hovorí Barbara Frei, výkonná viceprezidentka pre priemyselnú automatizáciu spoločnosti Schneider Electric. "So spoločnosťou bp plánujeme spoločne rozvíjať technologické riešenia, aby týmto zákazníkom pomohli rýchlejšie dosiahnuť čistú nulu."Spoločnosť Schneider Electric poskytne odborné znalosti v oblasti dekarbonizácie a technológií energie 4.0, ktoré pomôžu pri navrhovaní a prevádzke kritických alebo energeticky náročných energetických systémov. Mikrosieťová platforma spoločnosti Schneider Electric dokáže integrovať energiu z obnoviteľných zdrojov, spoľahlivé záložné systémy vrátane batériových úložísk, infraštruktúru elektrických vozidiel a súvisiace maloobchodné služby v oblasti energetiky.Bp spája technológie a výrobné kapacity vrátane solárnej, veternej, vodíkovej, biopalivovej a elektrickej nabíjacej techniky. Výsledkom sú integrované a dekarbonizované energetické riešenia vo veľkom meradle, ktoré pomáhajú mestám a veľkým spoločnostiam znižovať emisie uhlíka.Spoločnosti bp a Schneider Electric majú v úmysle spolupracovať na integrovaných riešeniach a technológiách, ktoré riešia najzložitejšie energetické výzvy súčasnosti a pomáhajú urýchliť prechod sveta na čistú nulovú energiu.Informačný servis