Toto sú 3 najlepšie tablety

Tieto 3 tablety padnú každému. Ponúkajú skvelý výkon, kameru a všetko ostatné, čo by správny tablet mal mať. Ak potrebujete niečo väčšie, ako klasický mobil, máte z čoho vyberať. Vaše poznámky, prezentácie alebo kresby naberú nový rozmer. Na svoje výtvory budete tak o to viac pyšní. Pre plnohodnotný zážitok si nezabudnite zaobstarať stylus.

iPad Air 2020

Aktuálne najlepší tablet, čo sa týka výkonu, ceny a kvality. Aj napriek tomu, že ide o produkt od značky Apple, ktorá je známa tým, že si za svoje produkty pýta nemalé peniaze. Využijú ho všetci, ktorí potrebujú prenosný tablet na prácu, vzdelávanie a zábavu. Viete si k nemu dokúpiť klávesnicu a pracovať na ňom, ako na klasickom notebooku. Alebo ho využiť v škole na písanie poznámok.

Sám o sebe váži pod 46O gramov. Nízka hmotnosť dokáže nahradiť zošity vo vašom batohu. Ocenia ho aj grafici, hlavne vďaka podpore Apple Pencil 2. Kreslenie tak pôjde od ruky. Ponúka zadnú 12-megapixelovú a prednú selfie 7-megapixelovú kameru. Odfotiť alebo naskenovať dokument tak nebude žiaden problém ani na tablete. iPad Air 2020 je tak výborným spoločníkom pre každého, kto potrebuje výkonný a dobre vyzerajúci tablet.

Samsung Galaxy Tab S5E

Ide o vysokovýkonný a ľahký tablet. Jeho hmotnosť je len 400 gramov. Dlhoročná spolupráca firmy Samsungu s firmou AKG priniesla výsledky v podobe 4 reproduktorov zabudovaných v tomto tablete. O to, že by ste boli ukrátení o či len notu, sa nemusíte báť. Nevýhodou je však stylus, ktorý oficiálne pre tento tablet nebol vyrobený. Prinajhoršom si viete zaobstarať si iný, ktorý bude fungovať.

Neodporúčame ho ľuďom, ktorí na prácu využívajú klávesnicu. Tá nie je podporovaná, ako to je pri iPade. Pokiaľ ste s tým v poriadku, tablet vám rozhodne má čo ponúknuť. Príkladom je aj výkonný procesor Snapdragon 670 a batéria s dlhou životnosťou.

Apple iPad Mini

Čo je častým dôvodom, prečo si ľudia nechcú zaobstarať tablet? To, že ho nemôžu mať stále pri sebe vo vrecku. Ich rozmery boli vždy priveľké, až do septembra tohto roku. Vtedy Apple predstavil na svojej konferencii iPad Mini. Je natoľko malý, že má len 8,3-palcový displej. To je len o 1 a pol palca viac, ako má najnovší iPhone 13 Pro Max. Hmotnosťou sa vošiel pod 300 kilogramov. Ak potrebujete tablet, ktorý môžete mať stále pri sebe je, Mini je to pravé.