BR OSN: Afganistan by mal zintenzívniť prípravy na jesenné voľby

Ilustračné foto.

New York 24. júla (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzvala v pondelok afganské úrady, aby urýchlili prípravy na októbrové voľby v krajine a zdôraznila dôležitosťpre ich dôveryhodný priebeh. Informovala o tom agentúra AP.Spojené štáty a spojenecké sily Severoatlantickej aliancie ukončili svoju bojovú misiu v Afganistane oficiálne v roku 2014. Fundamentalistické hnutie Taliban a odnože teroristickej skupiny Islamský štát (IS) realizujú od toho času v krajine útoky namierené proti vládnym bezpečnostným zložkám.V procese prípravy volieb je podľa BR OSN nutné v súvislosti s nevyriešenými otázkami rýchlo konať. Ide napríklad o obsadzovanie voľných miest v Nezávislej volebnej komisii a Volebnej odvolacej komisii, uviedla BR OSN vo vyhlásení schválenom všetkými jej 15 členmi.V Afganistane je taktiež nutné urýchlene zriadiť ústrednú databázu s údajmi viac než 8,9 milióna registrovaných voličov, aby bolo možné, a zverejniť konečný zoznam kandidátov.Voľby do dolnej komory parlamentu by sa mali v Afganistane konať 20. októbra zároveň s regionálnymi voľbami. Má ísť vôbec o prvé hlasovanie v Afganistane od roku 2014, keď si Afganci zvolili za prezidenta súčasnú hlavu štátu Ašrafa Ghaního.Päťročný mandát afganského parlamentu pritom oficiálne vypršal už pred vyše troma rokmi. Odklad volieb spôsobili spory okolo reformy volebného systému.Demokratické voľby v Afganistane odmieta Taliban, ako aj miestna odnož IS.