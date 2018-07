Prieskum: Američanov najviac trápi imigrácia, Rusko takmer vôbec

Na archívnej snímke Biely dom vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. júla (TASR) – Najzávažnejším problémom Spojených štátov je v súčasnosti imigrácia. Myslí si to 22 percent Američanov. Vzťahy Washingtonu s Moskvou, ktoré dominujú v Bielom dome aj v amerických médiách, naopak trápia menej než jedno percento obyvateľov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky Gallupovho inštitútu.uviedol inštitút.Imigráciu považovalo za najdôležitejší problém krajiny tak veľa Američanov naposledy v apríli 2006 – 19 percent. Kongres vtedy prerokúval obsažný imigračný zákon, v uliciach sa protestovalo a imigrácia dominovala aj v médiách.vysvetlil Gallup.Druhým najzávažnejším problémom, ktorému národ v súčasnosti čelí, je podľa opýtaných vláda. Myslí si to 19 percent z nich. Na treťom mieste je so siedmimi percentami rasizmus a vzťahy medzi ľuďmi rôznych rás, na štvrtom mieste sú so šiestimi percentami obavy o jednotu v krajine a nedostatok vzájomného rešpektu.uviedol inštitút.Bežných ľudí nezaujímajú ani vzťahy Washingtonu s Ruskom. Za najzávažnejší problém krajiny ich považuje menej ako jedno percento z nich.