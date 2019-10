BR OSN: Európske štáty vyzvali Turecko na ukončenie operácií v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. októbra (TASR) - Päť európskych štátov na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku vyzvalo Turecko, aby ukončilo vojenské operácie na severovýchode Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.uvádza sa v spoločnom vyhlásení Belgicka, Británie, Francúzska, Nemecka a Poľska.Svoje znepokojenie z vojenského ťaženia Turecka v oblasti deklaroval aj generálny tajomník OSN António Guterres.uviedol na tlačovej konferencii v dánskej metropole Kodaň.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny Islamský štát, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.