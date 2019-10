Von der Leyenová rokovala po odmietnutí kandidátov na eurokomisárov

Na archívnej snímke dezignovaná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. októbra (TASR) - Maďarské, rumunské a francúzske nominácie na eurokomisárov zostávajú otvorené. Uviedla to vo štvrtok dezignovaná predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po návšteve Európskeho parlamentu (EP), kde v období od 30. septembra do 8. októbra prebiehal proces verejných vypočúvaní kandidátov na eurokomisárov. Dvaja z 26 národných kandidátov, Poliak Janusz Wojcziechowski a Francúzka Sylvie Goulardová, museli "híringy" zopakovať, pričom francúzska nominantka nezískala súhlas europoslancov pre svoje pôsobenie v exekutíve EÚ.opísala von der Leyenová situáciu po tom, ako sa vo štvrtok popoludní na pôde EP stretla so šéfom EK Davidom Sassolim, ako aj s predsedami politických skupín ľudovcov (EPP), socialistov a demokratov (S&D) a liberálov a centristov z Obnovme Európu (RE). Von der Leyenová v správe pre médiá spresnila, že účelom týchto rokovaní bolo prediskutovať vzniknutú situáciu.Právny výbor EP z dôvodu možného konfliktu záujmov ešte pred procesom vypočúvaní neodporučil za členov eurokomisie rumunskú nominantku Rovanu Plumbovú z frakcie socialistov a demokratov (S&D) a maďarského kandidáta Lászlóa Trócsányiho zastupujúceho Európsku ľudovú stranu (EPP) a vo štvrtok europoslanci z výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) definitívne odmietli Sylvie Goulardovú z Francúzska na post eurokomisárky.upozornila von der Leyenová na výzvy, ktoré bude musieť riešiť jej kolégium komisárov. Upozornila, že stávka je taká vysoká, že Európska komisia musí teraz bezodkladne zorganizovať zvyšok procesu vypočúvaní spolu s europarlamentom, aby EÚ bola schopná rýchlo konať.Európsky parlament by mal 23. októbra v Štrasburgu hlasovať o dôvere pre celú Európsku komisiu pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Je zatiaľ otázne, či príslušné výbory EP stihnú vypočuť náhradných kandidátov na komisárov, ktorých musia predložiť Francúzsko, Maďarsko a Rumunsko a pred vypočutím v EP ich musí preveriť von der Leyenová a rozhodnúť aj o tom, či novým kandidátom prenechá pracovnú agendu, pridelenú ich neúspešným predchodcom.