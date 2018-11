BR OSN zasadala ohľadne násilia v Gaze, spoločný postoj však nezaujala

Izraelský vojak stojí na tanku na zhromažďovacom stanovisku neďaleko hranice Izraela s pásmom Gazy 13. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) uskutočnila v utorok neverejné zasadnutie, aby prediskutovala stupňovanie násilia v palestínskom pásme Gazy, členovia sa však nedokázali dohodnúť na tom, ako pristupovať k tejto kríze. Informovala o tom tlačová agentúra AFP, ktorá sa opiera o vyjadrenia diplomatov.Kuvajt ako zástupca arabských krajín požadoval spolu s Bolíviou zvolanie takéhoto zasadnutia po vypuknutí najťažších bojov medzi palestínskym militantným hnutím Hamas, ovládajúcim pásmo Gazy, a Izraelom od ich vojny v roku 2014. Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr po skončení 50-minútového stretnutia povedal, že Rada bola "" a "za podniknutie krokov, ktoré by viedli k ukončeniu násilia.vyjadril sa Mansúr pred novinármi, pričom narážal na Spojené štáty zaujímajúce proizraelský postoj. Vydanie vyhlásenia BR OSN k spomínanej kríze by si vyžadovalo súhlas všetkých 15 členov. Podľa kuvajtského veľvyslanca Mansúra Utajbího však väčšina z nich zastáva názor, že tento vrcholný orgán OSN. Niektorí členovia navrhli návštevu daného regiónu, nebolo však prijaté žiadne rozhodnutie.Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon predtým uviedol, že jeho krajinaPalestínske militantné skupiny z pásma Gazy v utorok v spoločnom vyhlásení oznámili, že súhlasia s prímerím s Izraelom, ktoré sprostredkoval Egypt. Izraelský bezpečnostný kabinet krátko predtým nariadil armáde, aby pokračovala v útokoch v Gaze, "Izraelská armáda oznámila, že z pásma Gazy od pondelkového popoludnia vypálili na Izrael približne 400 rakiet a mínometných striel, z ktorých asi 100 zachytil protiraketový systém Železná kupola. Izrael pri svojich útokoch zasiahol viac než 100 cieľov spájaných s militantmi v Gaze, pri jednom z nich zničil budovu televíznej stanice Hamasu.O život pri eskalácii bojov zahynulo najmenej sedem Palestínčanov vrátane piatich militantov. Palestínčan pracujúci v Izraeli prišiel o život po tom, ako raketa zasiahla budovu, v ktorej sa nachádzal.