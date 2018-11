Macedónsko bude žiadať zatknutie expremiéra Gruevského v Maďarsku

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 14. novembra (TASR) - Macedónske orgány budú požadovať zatknutie bývalého dlhoročného premiéra Nikolu Gruevského na základe medzinárodného zatykača po tom, ako sa potvrdilo, že ušiel do Maďarska, aby sa vyhol dvojročnému väzeniu za korupciu. Tlačová agentúra AP o tom informovala v utorok s odvolaním sa na oficiálne zdroje.Gruevski oznámil prostredníctvom siete Facebook, že sa zdržiava v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Macedónske orgány vydali na neho ešte v pondelok zatykač, keďže nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote. Gruevski musel odovzdať svoj cestovný pas a nie je tak jasné, ako sa dostal do Maďarska.Polícia v macedónskej metropole Skopje v utorok pokračovala v pátraní po expremiérovi.Gruevski (48) stál na čele macedónskej vlády v rokoch 2006-2016. V minulosti bol tiež predsedom konzervatívnej strany VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty), spriaznenej s maďarským vládnym Fideszom. Úrad maďarského premiéra Viktora Orbána odmietol agentúre AP potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť Gruevského v Maďarsku s tým, že sa nemôže vyjadrovať k "".Gruevského v máji tohto roku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase jeho pôsobenia na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd v piatok zamietol.Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.