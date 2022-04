Bradley Wiggins priznal nepríjemný zážitok z detstva, s obťažovaním sa nezmieril ani v dospelosti

Nevlastný otec bol násilnícky

Najmenej šťastné obdobie po víťazstve Tour de France

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Päťnásobný olympijský šampión v cyklistike Bradley Wiggins v rozhovore pre britský magazín Men´s Health priznal, že ho ako 13-ročného sexuálne obťažoval tréner. Jeho meno však niekdajší športovec neprezradil."Nikdy som sa s tým úplne nezmieril a ovplyvňovalo ma to aj v dospelosti," povedal 41-ročný rodák z belgického Gentu, ktorý vyrastal v Anglicku a reprezentoval Veľkú Britániu. V roku 2012 sa stal prvým britským víťazom prestížnej Tour de France.Wiggins nemal jednoduché detstvo. Jeho biologický otec, bývalý austrálsky cyklista Gary Wiggins, opustil rodinu, keď mal Bradley dva roky. S nevlastným otcom nemal dobrý vzťah a dokonca mu nepovedal ani o zneužití trénerom. "Bol ku mne násilnícky a posmieval sa mi, keď som nosil elastické oblečenie, takže mi ani nenapadlo, že by som mu o tom povedal. Bol som taký samotár a izoloval som sa od ostatných. Myslím si, že práve to ma priviedlo k bicyklovaniu. V mnohých smeroch som bol zvláštny tínedžer," povedal britský rekordér s ôsmimi olympijskými medailami. Sedem z nich bolo z dráhovej cyklistiky, jedna z časovky jednotlivcov na ceste v Londýne 2012.Wiggins v roku 2016 ukončil profesionálnu kariéru, v ktorej sa stal aj osemkrát majstrom sveta.V súčasnosti pôsobí ako expert televízie Eurosport. V rozhovore pre Men's Health si zaspomínal aj na víťaznú Tour de France: "Môj život už po nej nikdy nebol rovnaký. Zrazu som bol slávny, no ja som bol vždy introvert a strážil si súkromie. Musel som predstierať, že som niekto iný. Bolo to zrejme najmenej šťastné obdobie v mojom živote. S takým úspechom prišiel obrovský tlak."