Liverpool rozdrvil Manchester United 4:0 a posunul sa na čelo tabuľky

Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v súboji dvoch historicky najúspešnejších klubov Premier League nad Manchestrom United 4:0. Po utorkovej dohrávke 30. kola sa tak dostali na čelo súťaže o dva body pred Manchester City, ktorý má o zápas menej.





Hostia z Old Traffordu pricestovali na zápas bez hviezdneho zakončovateľa Cristiana Ronalda, ktorý po úmrtí nedávno narodeného syna dostal voľno. Úctu mu vzdali aj fanúšikovia konkurenčného Liverpoolu, ktorí sa pridali k potlesku na jeho počesť počas 7. minúty zápasu, čo bol odkaz na číslo dresu Portugalčana. V tom čase už domáci viedli 1:0, keď v 5. min stál Luis Diaz na konci ukážkového protiútoku. V 22. min predviedli "The Reds" ďalšiu učebnicovú kombináciu, tentokrát ňou prekonali preplnenú šestnástku a Salah zvýšil skóre.Liverpool potvrdil, že po triumfe v semifinále FA Cupu nad Manchestrom City a postupe do semifinále Ligy majstrov má aktuálne výbornú fazónu. Duelu vládol aj po zmene strán. V 67. min sa do streleckej listiny zapísal aj Sadio Mane po ďalšom kvalitne prevedenom rýchlom protiútoku. V 85. min druhýkrát v zápase skóroval Salah, po chybe obrany hostí.

Premier League - dohrávka 30. kola:



FC Liverpool - Manchester United 4:0 (2:0)



Góly: 22. a 85. Salah, 5. L. Diaz, 68. Mane