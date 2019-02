Brandenbursko prijalo zákon o zaistení rodovej vyváženosti v politike

Na snímke dlhou expozíciou je Brandenburská brána ovinutá svetlami okoloidúcich automobilov v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. februára (TASR) - Na kandidátkach politických strán uchádzajúcich sa o priazeň voličov vo voľbách do krajinského parlamentu v nemeckej spolkovej republike Brandenbursko budú musieť byť ženy zastúpené rovnakým počtom ako muži. Takéto ustanovenie vo štvrtok odsúhlasili poslanci miestneho krajinského parlamentu.Návrh zákona predložila do krajinského parlamentu strana zelených a podporili ho sociálni demokrati aj strana Ľavica. Proti hlasovali poslanci konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a tiež krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).Brandenbursko sa vďaka opatreniu stane prvou nemeckou spolkovou krajinou s takýmto rodovým pravidlom, ktoré začne platiť od druhej polovice roka 2020, priblížila agentúra Reuters.Prijatie legislatívy potešilo nemecké feministické aktivistky, ktoré teraz dúfajú, že Brandenbursko poslúži v tomto smere ako príklad pre ďalšie spolkové krajiny i samotný spolkový snem.Ženy v súčasnosti majú v brandenburskom krajinskom parlamente len čosi vyše tretiny kresiel. Tento fakt sa pripisuje neschopnosti politických strán postaviť do volieb viac ženských kandidátok. Podobné zastúpenie majú ženy aj v nemeckom spolkovom sneme, kde po voľbách v roku 2013 získali 36,5 percenta mandátov, no po voľbách v roku 2017 už len 30,8 percenta.Nemecko síce ostatných 13 rokoch vedie kancelárka Angela Merkelová, ženy sú však na tamojšej politickej či podnikateľskej scéne zastúpené nedostatočne, analyzuje Reuters. Dodáva, že samotná Merkelová sa do pozície horlivej feministky nikdy nestavala.