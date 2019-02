Žiaci si užívajú deň voľna, majú polročné prázdniny

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl si v piatok užívajú deň voľna. Dôvodom sú polročné prázdniny. Vo štvrtok (31.1.) si z rúk svojich učiteľov prevzali výpisy slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok.uviedol rezort školstva. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa musí vrátiť.V školskom roku 2018/2019 dostalo polročné vysvedčenie takmer 473.900 žiakov na 2321 základných školách a 206.800 stredoškolákov na 837 školách. Po dni voľna sa žiaci do lavíc vrátia v pondelok 4. februára.Po polročných prázdninách čaká žiakov ďalšie voľno v rámci jarných prázdnin. Ako prví ich absolvujú žiaci z východného Slovenska, konkrétne z Košického a Prešovského kraja, v termíne od 18. do 22. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, a to od 25. februára do 1. marca. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 4. do 8. marca.Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej stránke www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.