Brankár Chudý si nazbieral na kávu, tréner Látal dá ligu bokom

Na snímke vľavo brankár Spartak Trnavy Martin Chudý počas úvodného zápasu play-off Európskej ligy Olimpija Ľubľana - Spartak Trnava v Ľubľane, 23. augusta 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Ľubľana 25. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava majú po víťazstve 2:0 v prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde Olimpije Ľubľana historickú šancu. Účasť v skupinovej fáze je lákavá a dvojgólový náskok by bol hriech premrhať. Vie to dobre aj tréner "Bílych andelov" Radoslav Látal, ktorý preto nechá v nasledujúcom fortunaligovom zápase odpočívať niekoľko opôr.Zápas sa pre slovenského majstra vyvíjal sľubne, strelil prvý gól, no potom prišlo vylúčenie Martina Tótha. Spartak však v oslabení udrel ešte do polčasu, keď si Ilič po akcii Bakoša strelil vlastný gól.povedal po zápase brankár Martin Chudý.Ten musel v zápase niekoľkokrát podržať svoj tím, najmä v druhom polčase. Vtedy si domáci hráči vypracovali najväčšie šance.Chudému sťažovali prácu domáci fanúšikovia za jeho bránkou. Niekoľkokrát pristálo pred brankárom hostí viacero predmetov, nechýbali ani mince. Ten to však zobral s veľkým nadhľadom:Svieži bol po zápase aj tréner Látal, ktorého víťazstvo pochopiteľne tešilo. Trnava má pred sebou historickú šancu, a preto jej obetuje všetko.