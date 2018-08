Basketbalistky do 16 rokov prehrali na turnaj B-divízie ME s Č. Horou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič



Čierna Hora – Slovensko 58:51 (17:10, 7:20, 12:10, 22:11)



Čierna Hora: Lelkovičová 18, Bigovičová 7, Kojcinovičová 4, Tatarová 2, Pavičevičová (Ščpanovičová 13, Drobnjaková 10, Vujačičová 4, Radonjičová, Baošičová, Savkovičoa)



SR: Dovčíková 15, Vargová 4, Žilinská 4, Oborilová 2, Ištoňová 2 (Kolesárová 15, Podhradská 6, Malková 3, Jendrichovská 0)



Rozhodovali: Sahin (Turecko), Koci (Albánsko), Praksch (Maďarsko). TH: 13/23 – 5/7, fauly: 11:17, trojky: 3:8

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podgorica 23. augusta (TASR) - Slovenská ženská basketbalová reprezentácia do 16 rokov nestačila vo štvrtkovom zápase o 9. až 16. miesto na turnaji B-kategórie ME v Podgorici na domáce družstvo Čiernej Hory a prehrala 51:58. V ďalšom zápase šampionátu sa Slovenky stretnú so Švajčiarskom, duel je na programe v piatok o 16.00 h.