Brankár Gračnar v hokejovom Poprade skončil, zamieril do Innsbrucku

Luka Gračnar, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Poprad/Innsbruck 12. novembra (TASR) - Slovinský hokejový brankár Luka Gračnar ukončil svoje účinkovanie v HK Poprad. Jeho novým pôsobiskom sa stal HC Innsbruck, ktorý pôsobí v medzinárodnej súťaži EBEL. Oba kluby o tom informovali na oficiálnych webstránkach.Ukončenie zmluvy v Poprade inicioval Gračnar, ktorý odchytal za "kamzíkov" 11 zápasov s priemerom 2,53 inkasovaného gólu na zápas a 93,01-percentnou úspešnosťou zásahov.uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.Na vzniknutú situáciu chce vedenie klubu reagovať angažovaním nového brankára, po nedávnom odchode obrancu Lukáša Kozáka by mala prísť aj posila do defenzívy. Podľa Jurinyiho by malo ísť o fínskeho obrancu.