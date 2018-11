Na Nemeckom pohári potešili brankári, C. Ramsay: Som celkom spokojný

Na snímke tréner Craig Ramsay (vpravo) a slovenskí hokejoví reprezentanti počas tréningu pred zápasmi s Ruskom a Nemeckom na turnaji o Nemecký pohár 9. novembra 2018 v Krefelde. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Krefeld 12. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti sa rozlúčili s Nemeckým pohárom 2018 tretím miestom, no nechýbalo veľa a mohli skončiť vyššie. Veľmi dobre sa na turnaji predviedli obaja brankári Jaroslav Janus a Andrej Košarišťan a obstála aj obrana, lepšie umiestnenie ich však stáli slabšia koncovka, množstvo vylúčení a výkonnostné výpadky, ktoré boli najciteľnejšie vo všetkých troch dueloch v druhých tretinách.Po dvoch veľmi tesných prehrách so Švajčiarskom (2:3) a Ruskom (1:2) zakončili zverenci trénera Craiga Ramsayho turnaj triumfom nad usporiadateľskou krajinou (2:0). Kanadský kouč by si pred turnajom želal lepšie výsledky, no po ňom povedal, že z výkonu nie je sklamaný.povedal.Slováci viedli nad Švajčiarskom i Ruskom 1:0, no nakoniec prehrali tesne o gól. Obaja súperi rozhodli až v treťom dejstve, no obrat odštartovali práve v tom druhom. Aj Nemci mohli strhnúť duel na svoju stranu, keď mali v závere druhej tretiny za stavu 0:0 niekoľko veľmi dobrých šancí. Tréner Ramsay upozorňoval na to, že výkon musí byť stabilný počas celých 60 minút už po prvom zápase, no herné výpadky sa jeho zverencom nevyhli ani v tých ďalších.povedal pre TASR Peter Čerešňák.Práve 25-ročný obranca patril medzi hráčov, ktorých po turnaji Ramsay chválil najviac.zdôraznil tréner, ktorému sa pozdávali aj mladí hráči ako Matúš Sukeľ či Róbert Lantoši.Problém bolo nepremieňanie šancí, Slováci dali z 87 striel na bránku len päť gólov a nedarilo sa im ani v presilovkách. Premenili len jednu a v tejto štatistike boli na chvoste turnaja. Dôvodom bolo aj to, že tréneri na tieto herné situácie neurčili špeciálne formácie, ale striedali sa pri nich všetky štyri päťky.povedal Ramsay.Celkovo však u trénera aj medzi hráčmi panovalo skôr kladné hodnotenie turnaja.povedal Čerešňák.dodal s dvomi gólmi najlepší strelec Slovenska Marcel Haščák.