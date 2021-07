Brankár Július Hudáček ešte nemá novú zmluvu, sezónu možno začne v Spišskej Novej Vsi

Ponuka z Fínska sa neujala

Za Spišskú by chytal zadarmo

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - U nováčika najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HK Spišská Nová Ves možno bude chytať brankár zvučného mena - odchovanec Július Hudáček Tridsaťdvaročný gólman sa zapojil do prípravy na novú sezónu práce na Spiši, keďže ešte nemá zmluvu s iným klubom. A nevylúčil, že si "doma" zachytá aj súťažne."Nikam sa neplaším. V hokejovom živote som si už toho preskákal veľa a aj keď máte plány, tak tie sa môžu meniť. Čakáme tretie dieťa a najradšej by sme išli s celou rodinou do zahraničia niekedy v októbri či novembri. Nikdy však neviete. Niekto sa môže zraniť a objaví sa nový záujem. Aj preto sa poctivo pripravujem a uvidíme," povedal Július Hudáček podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . Priznal tiež, že sa na nedostatok ponúk nemôže sťažovať."Posledné dve minulý týždeň. Nedávali mi želaný zmysel. Mal som ponuku z Fínska a to by bolo po hokejovej stránke zaujímavé. Finančne a ani z pohľadu rodiny to však nebolo ono. Ja sa už naozaj neponáhľam a musí mi to dať možnosť spokojného života s celou rodinou. Cestovať s tromi deťmi už nie je také ľahké a preto ponuky zvažujem zo všetkých strán,“ poznamenal v predchádzajúcich troch sezónach brankár Spartaka Moskva v KHL.Keďže sa nikam neponáhľa, úvod sezóny 2021/2022 možno odchytá v Spišskej Novej Vsi."Taká možnosť tu určite je. Chcem byť v tempe a aj preto teraz trénujem so Spišiakmi. Vonku by som chcel ísť rozchytaný. Spišskej som vďačný za možnosť trénovať a som doma. Dcérka sa ma v minulosti pýtala, prečo nehrám na takom peknom štadióne. Uvidíme teda, možno sa jej to splní,“ pokračoval J. Hudáček na HockeySlovakia.sk a doplnil: "Samozrejme, chytal by som tu zadarmo. Jedného dňa tu plánujem pôsobiť aj na celú sezónu, no teraz ma ešte láka zahraničie. V tejto chvíli by teda išlo o obojstrannú výpomoc. Do konca augusta budem stopercentne vedieť, či si tu zachytám, alebo nie."Július Hudáček zatiaľ naposledy chytal v slovenskej extralige ešte v sezóne 2010/2011, vtedy vo farbách majstrovských Košíc.