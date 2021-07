Letná olympiáda v Tokiu (tenis): Polášek s Kleinom prehrali v 2. kole štvorhy

štvorhra - 2. kolo:









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2021 - Slovenskí tenisti Lukáš Klein a Filip Polášek prehrali v druhom kole olympijskej štvorhry s americkým párom Austin Krajicek, Tennys Sandgren 7:6 (2), 2:6, 5:10. Slovensko už nemá v tenise v Tokiu zastúpenie.Zápas poznačil dážď, pre ktorý sa začal s oneskorením a po treťom sete ho museli prerušiť. Slováci sa mohli ujať vedenia už v prvej hre pri podaní súperov, no brejkbal nepremenili, rovnako ako následne Američania. Prvé dejstvo dospelo do tajbrejku, v ktorom si Polášek s Kleinom vypracovali rozhodujúci náskok 6:1 a na dvakrát ho pretavili do prvého bodu.Druhý set im však vôbec nevyšiel. Prišli o svoje druhé podanie a za stavu 2:4 Američania opäť získali brejkbal, ktorý potvrdili čistou hrou. V zápasovom tajbrejku Slováci viedli 3:1, no potom prevzali iniciatívu Krajicek so Sandgrenom a otočili na 10:5.Austin Krajicek, Tennys Sandgren (USA) - Lukáš KLEIN, Filip POLÁŠEK (SR) 6:7 (2), 6:2, 10:5