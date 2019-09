Brankár Keylor Navas z Realu do PSG

Brazílsky hráč Neymar a brankár Kostariky Keylor Navas v súboji o loptu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 2. septembra (TASR) - Futbalový brankár Keylor Navas prestúpil z Realu Madrid do Paríža St. Germain. Podľa francúzskych médií je prestupová suma na úrovni 15 miliónov eur. Opačným smerom na hosťovanie do konca sezóny putuje brankár Alphonse Areola.Tridsaťdvaročný kostarický reprezentant Navas strávil v Reale päť rokov, pozíciu jednotky ale stratil po príchode Thibauta Courtoisa. S Realom vyhral trikrát Ligu majstrov. S PSG podpísal štvorročný kontrakt.O šesť rokov mladší Areola má kontrakt s PSG do roku 2023, do 30. júna budúceho roka ale bude pôsobiť v Reale. Dohoda o hosťovaní neobsahuje opciu na trvalý prestup. Informoval o tom web úradujúceho francúzskeho majstra.