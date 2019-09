Škrtel mieri do tureckého Basaksehiru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Istanbul 2. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Martin Škrtel mieri podľa tureckých médií do klubu FK Basaksehir Istanbul. Tridsaťštyriročný stopér rokoval v pondelok o zmluve so zástupcami tímu Süper Lig, ktorý sa bývalého slovenského reprezentanta snažil získať ešte pred prestupovou uzávierkou.Škrtel krátko predtým po vzájomnej dohode ukončil kontrakt s Atalantou Bergamo. V treťom tíme uplynulého ročníka Serie A pôsobil iba tri týždne, podľa talianskych médií stáli za jeho odchodom nezhody s trénerom Gian Pierom Gasperinim, týkajúce sa tréningového procesu a taktiky.Škrtel by sa v prípade dohody s Basaksehirom vrátil späť do Turecka, uplynulé tri sezóny obliekal dres Fenerbahce Istanbul.