Brankár Konrád sa nepredstaví na MS vo Fínsku, stále u neho pretrvávajú zdravotné problémy

Konrád sa vážne zranil

Sústredí sa na rehabilitáciu

11.4.2022 - Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád sa nepredstaví na tohtoročnom hokejovom svetovom šampionáte vo Fínsku (13. - 29. mája). Nitriansky rodák blížiaci sa turnaj vynechá zo zdravotných dôvodov. Uviedol to v podcaste na webe iDnes.cz pod názvom Z voleja.Bronzový medailista zo ZOH 2022 patrí dlhodobo k najlepším v českej extralige. Aj preto s ním hokejový klub z Olomouca predĺžil o ďalšie tri sezóny. Po hrôzostrašnom zranení, keď mu protihráč preťal korčuľou sval pod krkom, sa dal dokopy a ukázal obdivuhodnú vôľu.Odmenou mu bol bronz v Pekingu, pod päť kruhov sa pritom Slováci prebojovali z kvalifikácie. "To zranenie bolo dosť vážne. Rekonvalescencia ešte stále trvá. Poškodené nervy sa hoja veľmi dlho, niekedy až tri roky," poznamenal Konrád.U fanúšikov rastú po olympijskom úspechu očakávania aj pred majstrovstvami sveta. "Treba však zostať pokorný. Máme výborného trénera a výborný systém. Keď ho budú chlapci dodržiavať a makať, tak štvrťfinále bude reálne. Naša mladá generácia je fantastická. Chalani sú šikovní. Držím im palce," dodal skúsený gólman, ktorý v českej extralige pôsobí s prestávkami od sezóny 2013/2014.Tridsaťštyriročný gólman a účastník štyroch svetových šampionátov či dvoch ZOH reprezentačnú kariéru zatiaľ nekončí. "Keď budem v poriadku a všetko pôjde, ako má, tak to necháme otvorené. Teraz sa však sústredím na rehabilitáciu a na začiatok budúcej sezóny v Olomouci," uzavrel Konrád.Hokejový šampionát vo Fínsku sa začne 13. mája. Slovensko získalo na MS doteraz štyri medaily - jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú.