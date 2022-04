Belasí sú už len krôčik od ziskania titulu, v Ružomberku potrebujú získať jediný bod

Zisk majstrovského titulu

Belasí chcú zopakovať cenný "double"

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 5. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige 2021/2022 nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1. Oslavy zisku rekordného titulu však museli odložiť, pretože druhý MFK Ružomberok nezaváhal v Trnave, kde majú svoj "domov" hráči Serede."Belasí" mohli v nedeľu oslavovať zisk rekordného 12. majstrovského titulu v ére samostatnosti. Udialo by sa tak v prípade triumfu nad DAC a súčasne, ak by Ružomberok nezískal všetky tri body proti Seredi.Druhá podmienka sa však nenaplnila a hráči z hlavného mesta tak majú v tabuľke pred druhým Ružomberkom naďalej náskok štrnástich bodov.Ďalší pokus na spečatenie titulu majú Bratislavčania práve proti Ružomberčanom. Vzájomný zápas týchto dvoch tímov sa uskutoční na Veľký piatok v Liptove."My sme v nedeľu odohrali ťažký zápas, v ktorom sme chceli vyhrať. To sa podarilo, s tým je spokojnosť. Už v piatok hráme v Ružomberku. Pôjdeme si po titul a minimálne po bod, ktorý nám ho zaručí. Rešpektujem však silu Ružomberka, najmä doma, preto sa musíme veľmi dobre pripraviť," povedal podľa klubového webu tréner bratislavského Slovana Vladimír Weiss st Slovan ako obhajca stále účinkuje aj v Slovenskom pohári, môže tak aj v tejto sezóne zopakovať cenné "double" z vlaňajška. V prvom zápase semifinále na pôde AS Trenčín uhral bezgólovú remízu.